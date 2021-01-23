Нурмагомедов дал прогноз на предстоящий бой Макгрегора и Порье

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов поделился прогнозом на предстоящий поединок между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье. Его слова передает BJPenn.com.

32-летний Нурмагомедов прокомментировал главное противостояние турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который пройдет 24 января в Абу-Даби. «Если бой завершится рано — то это сделает Конор. Но если Дастин продержится до третьего или четвертого раунда, то он сможет побить оппонента», — заявил россиянин.

Поединок Макгрегора и Порье возглавит UFC 257. Этот бой станет вторым для спортсменов. В 2014 году ирландец нокаутировал соперника в первом раунде.

Нурмагомедов победил Макгрегора осенью 2018-го, а спустя два года успешно защитил титул чемпиона UFC в поединке с Порье. На счету российского бойца 29 побед в 29 боях.

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