Нурмагомедов отреагировал на поражение Макгрегора нокаутом

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов отреагировал на поражение ирландца Конора Макгрегора нокаутом от американца Дастина Порье. Пост доступен в Twitter-аккаунте россиянина.

«Вот что получается после того, как ты уходишь из команды, которая сделала тебя чемпионом, и спаррингуешься с детьми», — написал 32-летний Нурмагомедов после завершения главного поединка турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби.

Ранее 24 января Макгрегор проиграл Порье нокаутом на UFC 257. Бой завершился во втором раунде.

Макгрегор впервые в карьере уступил нокаутом, всего в карьере у него пять поражений при 22 победах. Осенью 2018-го он проиграл Нурмагомедову в поединке за пояс чемпиона UFC в легком весе.