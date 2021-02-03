Немецкий тренер «Спартака» назвал оправданным стереотип о русских

Немецкий тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско высказался о характере русских людей. Его слова приводит Sports.ru.

Немец назвал оправданным стереотип о том, что русские — очень закрытые люди. При этом Тедеско заметил, что «местные ребята» постарались обеспечить ему комфорт, когда узнали его получше. «Надеюсь, я вел себя так же по отношению к ним», — заключил специалист.

1 февраля президент клуба Российской премьер-лиги «Урал» Григорий Иванов обвинил Тедеско в неуважении к России. Он вспомнил об эпизоде после дерби между «Спартаком» и ЦСКА в марте 2020 года, когда немец накинулся на белорусского тренера армейцев Виктора Гончаренко. По мнению Иванова, Тедеско ведет себя слишком эмоционально в чужой стране.

Тедеско объявил об уходе из «Спартака» в декабре 2020-го, заявив о желании доработать до конца контракта, который истекает в мае 2021-го. Немец возглавил красно-белых в октябре 2019 года.