Черчесов объяснил выбор состава сборной России к матчам отбора на чемпионат мира

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил выбор футболистов, вызванных на матчи квалификации чемпионата мира-2022. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Специалист объяснил, почему не стал приглашать в команду игроков «Локомотива» Маринато Гилерме, Дмитрия Баринова и Федора Смолова. По словам Черчесова, доверие к вратарю остается, но на определенном отрезке он был не на том уровне, который требуется сборной.

Тренер также отметил прогресс Смолова, но заявил, что в сборной на его позиции высокая конкуренция. Черчесов добавил, что форварду вместе с хавбеком Бариновым сейчас лучше потренироваться с «Локомотивом», чтобы поддержать форму на высоком уровне.

Состав сборной России на матчи с Мальтой (24 марта), Словенией (27 марта) и Словакией (30 марта) был объявлен ранее в понедельник, 15 марта. В списке фигурируют 27 футболистов.