Матч сборной России в квалификации ЧМ-2022 оказался под угрозой срыва

Выездной матч сборной России в квалификации чемпионата мира-2022 против Мальты может не состояться. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на местных журналистов.

На данный момент в стране действует полный запрет на проведение спортивных мероприятий из-за пандемии коронавируса. Футбольная ассоциация Мальты попросила власти сделать исключение для поединка с Россией, но окончательный ответ пока не получен. Еще одним вариантом является перенос встречи в другую страну, но для этого местным футбольным чиновникам нужно найти деньги.

Матч Мальта — Россия должен стать для команды Станислава Черчесова первым в квалификации ЧМ-2022. Игра запланирована на 24 марта.

Помимо Мальты, россиянам в группе H будут противостоять Хорватия, Словения, Словакия и Кипр. Прямую путевку на мундиаль получит победитель группы. Сборная, которая займет второе место, получит шанс побороться за право сыграть на ЧМ в плей-офф.