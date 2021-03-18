Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) вынес решение по инциденту с избиением 16-летнего игрока «Локомотива» Максима Шнапцева. Об этом сообщается на сайте РФС.

КДК пришел к выводу, что массового избиения полузащитника не было, а побои ему нанес игрок «Чертаново» Никита Соколов. За этот поступок футболист дисквалифицирован на полгода (из них два месяца — условно) и оштрафован на 15 тысяч рублей.

Кроме того, штраф в 50 тысяч получил «Локомотив». Железнодорожников наказали за то, что они не смогли обеспечить безопасность участников встречи.

Инцидент произошел 13 марта после матча Юношеской футбольной лиги, в котором «Локомотив» дома победил со счетом 2:1. Сообщалось, что игроки «Чертаново» напали на Шнапцева.

В результате избиения 16-летний футболист получил серьезные травмы. В московской команде принесли извинения Шнапцеву и пожелали ему скорейшего выздоровления.