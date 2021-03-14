Гол Смолова помог «Локомотиву» выиграть третий матч в РПЛ подряд

«Локомотив» на своем поле обыграл «Сочи» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 14 марта, и завершилась со счетом 3:1 в ползу москвичей. В составе победителей дублем отметился Франсуа Камано, еще один гол забил Федор Смолов. У гостей отличился Артур Юсупов.

«Локомотив» одержал третью победу подряд, набрал 37 очков и вышел на четвертое место в чемпионате. В активе Сочи столько же очков, но клуб уступает «железнодорожникам» по дополнительным показателям и находится на пятой позиции.

«Локомотив» в следующем туре 18 марта на выезде сыграет с «Уфой». «Сочи» днем позже дома примет «Тамбов».