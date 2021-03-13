«Спартак» победил «Динамо» в дерби и вышел на второе место в РПЛ

«Спартак» на выезде обыграл «Динамо» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 13 марта, и завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых. Динамовцы в первом тайме вышли вперед благодаря автоголу Павла Маслова. После этого Виктор Мозес и Александр Соболев поразили чужие ворота.

Победа позволила «Спартаку» набрать 41 очко и выйти на второе место в чемпионате. «Динамо» имеет в активе 36 очков и занимает пятую позицию.

«Спартак» в следующем туре 18 марта дома примет «Урал». «Динамо» в тот же день на выезде сыграет с «Краснодаром».