ЦСКА проиграл тульскому «Арсеналу» и потерял шанс на лидерство в РПЛ

Московский ЦСКА проиграл тульскому «Арсеналу» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Туле и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. На 42-й минуте полузащитник «Арсенала» Владислав Пантелеев реализовал пенальти и вывел свою команду вперед. Через три минуты преимущество туляков увеличил хавбек Александр Ломовицкий. На 90-й минуте армейцы сократили отставание — отличился полузащитник Наир Тикнизян.

Таким образом, в активе ЦСКА остается 40 очков, и команда потеряла шанс на лидерство в РПЛ. У находящегося на первой строчке в турнирной таблице петербургского «Зенита» на счету 42 очка и игра в запасе. «Арсенал» с 17 очками поднялся на 14-е место в РПЛ.

В следующем туре ЦСКА встретится дома с «Зенитом», а «Арсенал» на выезде сыграет с грозненским «Ахматом». Оба матча пройдут 17 марта.