Гол Дзюбы помог «Зениту» разгромить «Ахмат» и упрочить лидерство в РПЛ

«Зенит» на своем поле обыграл «Ахмат» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 13 марта, на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Сердар Азмун, Вячеслав Караваев, Артем Дзюба и Андрей Мостовой.

Победа позволила «Зениту» набрать 45 очков и упрочить лидерство в РПЛ. Ахмат имеет в активе 26 очков и находится на 11-й позиции.

«Зенит» в следующем туре 17 марта на выезде сыграет с ЦСКА. «Ахмат» в тот же день дома примет «Арсенал».