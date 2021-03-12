В Госдуме назвали страшной новостью падение России в рейтинге УЕФА

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев отреагировал на падение России в клубном рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Его слова приводит «Чемпионат.com».

Лебедев назвал новость страшной для всех любителей футбола. «Самая нефутбольная страна в Европе обошла нас в рейтинге. Мы катимся все ниже и ниже, никаких признаков для того, чтобы пошел рост», — заявил он.

Депутат подчеркнул, что руководству Российского футбольного союза (РФС) стоит начать развивать футбол в стране. Он посоветовал, в частности, обратить внимание на отбор клубов в Российскую премьер-лигу (РПЛ) и привел в пример «Тамбов». «У них нет даже стадиона, заканчиваются деньги, стоят с протянутой рукой. Необходимо учитывать инфраструктуру и наличие средств, а не только спортивный принцип», — заключил Лебедев.

Ранее 12 марта сообщалось, что Россия опустилась на восьмое место в рейтинге УЕФА. На седьмую строчку вышли Нидерланды после победы амстердамского «Аякса» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы над швейцарским «Янг Бойз» (3:0).

Таблица коэффициентов УЕФА определяет количество клубов, делегируемое странами для выступления в еврокубках. Чем ниже позиция, тем меньшим числом команд представлена страна на европейской арене.