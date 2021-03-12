Россия опустилась на восьмое место в рейтинге УЕФА

Нидерланды вышли на седьмое место в клубном рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В четверг, 11 марта, амстердамский «Аякс» в первом матче 1/8 финала разгромил «Янг Бойз» (3:0) и принес своей стране 0,4 балла. Теперь голландцы имеют сумму в 38,400 балла. У россиян, которые опустились на восьмую строчку, этот показатель равен 38,382.

В текущем сезоне четыре команды Российской премьер-лиги (РПЛ) провели 26 матчей на основных этапах еврокубков, в которых одержали лишь одну победу. «Краснодар» в групповом турнире Лиги чемпионов обыграл «Ренн» (1:0). Именно «быки» стали единственной российской командой в весенней части еврокубков, но в 1/16 финала Лиги Европы« горожане» не смогли пройти загребское «Динамо».

Таблица коэффициентов УЕФА определяет количество клубов, делегируемое странами для выступления в еврокубках. Чем ниже позиция — тем меньшим числом команд представлена страна на европейской арене.