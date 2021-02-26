«Краснодар» вылетел из Лиги Европы

«Краснодар» проиграл загребскому «Динамо» во втором матче 1/16 финала Лиги Европы и вылетел из турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча проходила в Загребе и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На 31-й минуте голом отличился полузащитник хорватской команды Мислав Оршич.

В первом матче «Краснодар» уступил «Динамо» со счетом 2:3. Таким образом, по сумме двух встреч дальше в плей-офф прошли хорваты.

«Краснодар» был последним представителем России в еврокубках в сезоне-2020/2021.