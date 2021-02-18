«Краснодар» проиграл в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

«Краснодар» уступил загребскому «Динамо» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча проходила на домашней арене «быков». Счет открыли гости — на 15-й минуте матча отличился Бруно Петкович. На его точный удар «Краснодар» ответил голом в исполнении Маркуса Берга. На перерыв команды ушли при счете 1:1.

На 54-й минуте Петкович вновь вывел гостей вперед. На 69-й минуте равенство в счете восстановил Виктор Клаэссон. Однако на 75-й минуте нигерийский форвард хорватского клуба Ияи Атьемвен забил третий гол гостей.

Ответная встреча пойдет в Загребе 23 февраля. Краснодар — единственный представитель России в еврокубках в сезоне-2020/2021.