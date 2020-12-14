«Краснодар» узнал соперника по 1/16 финала Лиги Европы. Результаты жеребьевки доступны на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Российский клуб сыграет с загребским «Динамо». Остальные пары на первый тур плей-офф турнира выглядят так: «Вольфсберг» — «Тоттенхэм», «Динамо» (Киев) — «Брюгге», «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед», «Бенфика» — «Арсенал», «Црвена Звезда» — «Милан», «Антверпен» — «Рейнджерс», «Славия» (Прага) — «Лестер», «Брага» — «Рома», «Янг Бойз» — «Байер», «Мольде» — «Хоффенхайм», «Гранада» — «Наполи», «Маккаби ТА» — «Шахтер», «Лилль» — «Аякс», «Олимпиакос» — ПСВ.
Ранее 14 декабря также стали известны пары на матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Так, «Барселона» сыграет «Пари Сен-Жермен», «РБ Лейпциг» — с «Ливерпулем», «Аталанта» — с «Реалом».