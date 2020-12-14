Стали известны итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Жеребьевка состоялась 14 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария). Пары на первый тур плей-офф турнира выглядят следующим образом: «Боруссия» (Менхенгладбах) — «Манчестер Сити», «Лацио» — «Бавария», «Атлетико» — «Челси», «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль», «Порту» — «Ювентус», «Барселона» — «Пари Сен-Жермен», «Севилья» — «Боруссия» (Дортмунд), «Аталанта» — «Реал».
Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов должны пройти 16-го, 17-го, 23-го и 24 февраля, ответные — 9-го, 10-го, 16-го и 17 марта.
Также 14 декабря должна пройти жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Из российских клубов там будет представлен «Краснодар».