ФИФА назвала тройку лучших игроков года

Международная федерация футбола (ФИФА) представила тройку финалистов в борьбе за звание лучшего игрока 2020-го. Об этом сообщается на сайте организации.

За звание лучшего игрока года поспорят нападающий сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, форвард сборной Польши и мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски, а также аргентинец Лионель Месси, выступающий за «Барселону».

Отдельный приз получит и лучший вратарь года. На награду претендуют бразилец Алиссон из «Ливерпуля», Мануэль Нойер из мюнхенской «Баварии» и Ян Облак, представляющий сборную Словении и мадридский «Атлетико».

Церемония оглашения победителей пройдет 17 декабря в онлайн-формате.