Назван лучший молодой футболист Европы

Tuttosport назвал лучшего молодого футболиста Европы в рамках премии Golden Boy-2020. Об этом сообщается на сайте издания.

Им признан 20-летний хавбек сборной Норвегии и дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд. Примечательно, что полузащитник — первый в истории премии представитель скандинавских стран.

На втором месте расположился атакующих хавбек «Барселоны» Анссумане Фати. В 2019-м приз лучшему молодому футболисту Европы достался португальцу Жоау Фелишу, выступающему за мадридский «Атлетико».

Холанд дебютировал за «Боруссию» в январе 2020-го. На его счету 19 голов в 21 матче за немецкий клуб. Ранее он представлял австрийский «Ред Булл Зальцбург». Хавбек — воспитанник норвежского «Брюне». В составе сборной страны Холанд провел семь игр и забил шесть голов.