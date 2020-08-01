Назван лучший футболист РПЛ в минувшем сезоне

Российский нападающий «Зенита» Артем Дзюба признан лучшим футболистом в минувшем сезоне Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщается в Telegram-канале турнира.

Выбор в пользу 31-летнего форварда сделали 18 участников голосования. Среди них — тренеры и капитаны команд РПЛ, представители СМИ и главный тренер национальной команды Станислав Черчесов. Кроме того, Дзюба забил 17 голов в минувшем розыгрыше чемпионата России и делит первое место в списке бомбардиров с партнером по команде иранцем Сердаром Азмуном.

Дзюба помог «Зениту» завоевать золотые медали чемпионата России. Клуб досрочно оформил чемпионство.

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. На его счету 54 гола в 126 матчах за клуб. Также в активе форварда 24 забитых мяча в 42 играх за национальную команду.