«Зенит» продлил контракт с Дзюбой

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба продлил контракт с петербургским «Зенитом». Об этом сообщается на сайте сине-бело-голубых.

Новое соглашение с 31-летним форвардом подписано по схеме «2+1». Финансовые условия контракта не разглашаются.

22 июля сообщалось, что зарплата Дзюбы в «Зените» по новому соглашению составит 3,6-3,7 миллиона евро в год. Уточнялось, что заработок футболиста останется на прежнем уровне.

На счету Дзюбы 17 голов и 12 результативных передач за «Зенит» в чемпионате России в завершившемся сезоне. В активе футболиста также 24 гола в 42 матчах в составе сборной России. Петербургский клуб 5 июля досрочно стал чемпионом страны за четыре тура до конца турнира. Кроме того, сине-бело-голубые завоевали Кубок страны. В финальном матче с «Химками» (1:0) Дзюба отметился единственным голом.