Названа зарплата Дзюбы в «Зените» по новому контракту

Названа зарплата форварда сборной России Артема Дзюбы по новому контракту с «Зенитом». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, о подписании соглашения с нападающим будет объявлено после финала Кубка России, который состоится 25 июля. Дзюба заключит контракт на два года с возможностью продления еще на сезон. Зарплата игрока составит 3,6-3,7 миллиона евро в год с учетом возможных бонусов. Уточняется, что доход 31-летнего футболиста останется на прежнем уровне.

На счету Дзюбы 17 голов и 12 результативных передач за «Зенит» в чемпионате России в нынешнем сезоне. В активе футболиста также 24 гола в 42 матчах в составе сборной России. Петербургский клуб 5 июля досрочно стал чемпионом страны за четыре тура до конца турнира.

Во вторник, 21 июля, называлась желаемая зарплата другого форварда «Зенита» — Александра Кокорина. Нападающий планирует получить 10 миллионов евро за три года.