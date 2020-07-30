Дзюба назвал имитацию полового акта с одноклубником дебильной шуткой

Нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба объяснил имитацию полового акта с одноклубником Сердаром Азмуном в чемпионской раздевалке. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Футболист назвал произошедшее дебильной шуткой, которая стала достоянием общественности из-за ошибки видеооператоров клубного канала сине-бело-голубых. Игрок также добавил, что многим случившееся могло показаться «дичью», но не стоит воспринимать это всерьез.

Дзюба также рассказал о реакции на произошедшее на родине Азмуна. По словам игрока, в Иране шутку восприняли гораздо спокойнее, чем в России.

Дзюба и Азмун сымитировали половой акт в раздевалке, празднуя досрочное завоевание «Зенитом» титула чемпиона страны 5 июля. Действия капитана сборной России раскритиковали пользователи сети, назвав их позорными и неуместными.

После этого гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев связал поведение футболистов с предстоящим полуфинальным матчем Олимп-Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом», посчитав, что Дзюба намекал на результат матча. Игра прошла 19 июля и завершилась со счетом 2:1 в пользу петербургского клуба.