Дзюба объяснил имитацию полового акта с одноклубником

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба объяснил, зачем имитировал половой акт в раздевалке с одноклубником Сердаром Азмуном. Его слова приводятся в Twitter журналиста Михаила Моссаковского.

«Налаживали международные связи России и Ирана. 1:0», — пошутил футболист.

Дзюба и Азмун сымитировали половой акт, празднуя досрочное завоевание «Зенитом» титула чемпиона страны 5 июля. Действия капитана сборной России раскритиковали пользователи сети, назвав их позорными и неуместными.

После этого гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев связал действия футболистов с предстоящим полуфинальным матчем Олимп-Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом», посчитав, что Дзюба намекал на результат матча. В «Спартаке» возмутились словами Медведева и направили жалобу в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС).

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