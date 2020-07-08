Гендиректор «Зенита» отреагировал на жалобу «Спартака» в РФС

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на жалобу «Спартака» в Российский футбольный союз (РФС) по поводу его комментария об инциденте с участием футболистов Артема Дзюбы и Сердара Азмуна, сымитировавших половой акт в раздевалке. Его слова приводит Sport24.

«Люди юмора не понимают. Кроме того, пусть перечитают внимательней. Там сослагательное наклонение. Даже не хочу касаться этой темы», — сказал Медведев.

Ранее 8 июля сообщалось, что в «Спартаке» оценили имитацию полового акта Дзюбой и Азмуном. В клубе это назвали «нашумевшим и аморальным инцидентом».

Футболисты сымитировали половой акт, празднуя досрочное завоевание «Зенитом» титула чемпиона страны 5 июля. Действия капитана сборной России раскритиковали пользователи сети, назвав их позорными и неуместными.

«Зенит» сыграет со «Спартаком» в 1/2 финала Олимп-Кубка России 19 июля. Матч начнется в 18:30 по московскому времени.

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