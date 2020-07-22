Имитировавшие половой акт игроки «Зенита» стали лучшими бомбардирами РПЛ

Нападающие «Зенита» Артем Дзюба и Сердар Азмун стали лучшими бомбардирами завершившегося сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Иранский форвард забил победный мяч в игре 30-го тура против Ростова (2:1), который стал для него 17-м в чемпионате, и сравнялся по этому показателю с капитаном сборной России. При этом Дзюба реализовал семь пенальти, а Азмун лишь один раз отличался с 11-метрового. Третье место в споре бомбардиров с 15 мячами занял форвард тульского «Арсенала» Евгений Луценко.

Дзюба и Азмун сымитировали половой акт в раздевалке, празднуя досрочное завоевание «Зенитом» титула чемпиона страны 5 июля. Действия капитана сборной России раскритиковали пользователи сети, назвав их позорными и неуместными.

После этого гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев связал поведение футболистов с предстоящим полуфинальным матчем Олимп-Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом», посчитав, что Дзюба намекал на результат матча. Игра прошла 19 июля и завершилась со счетом 2:1 в пользу петербургского клуба.