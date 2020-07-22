«Краснодар» в третий раз стал бронзовым призером РПЛ

«Краснодар» в третий раз стал бронзовым призером Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В заключительном туре чемпионата «быки» на своем поле обыграли «Ахмат» (4:0). Дублем в составе победителей отметился Маркус Берг, по голу забили Реми Кабелла и Вандерсон. Краснодарский клуб набрал по итогам 30 туров 52 очка. Команда получила право выступить в квалификации Лиги чемпионов.

Четвертое место с 50 очками занял московский ЦСКА. В заключительном туре столичный клуб на своем поле со счетом 2:0 обыграл «Тамбов». Голами отметились Георгий Щенников и Иван Обляков.

«Краснодар», основанный в 2008 году, в третий раз в своей истории стал обладателем бронзовых медалей чемпионата России. Ранее горожане занимали третье место в РПЛ в сезонах-2014/2015 и 2018/2019.