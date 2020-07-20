Еще один матч РПЛ отменен из-за коронавируса

Матч 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между самарскими «Крыльями Советов» и «Сочи» отменен из-за коронавируса. Об этом сообщается в Twitter самарцев.

Встреча заключительного тура чемпионата России должна была состояться 22 июля в 19:00 по московскому времени. В пресс-службе «Крыльев Советов» рассказали, что эпидемиологическая ситуация не позволила сочинцам провести матч в Самаре.

О вспышке коронавируса в «Сочи» стало известно 16 июля. Сообщалось, что были инфицированы девять представителей клуба. Из-за этого матч против «Тамбова» был отменен.

«Сочи» располагается на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 28 матчах. «Крылья Советов» находятся в зоне вылета с 28 очками в 29 матчах.

Розыгрыш РПЛ был возобновлен 19 июня. Случаи массового заражения футболистов коронавирусом уже были выявлены в «Ростове», «Оренбурге» и «Динамо». За четыре тура до конца турнира титул чемпиона страны досрочно завоевал петербургский «Зенит».