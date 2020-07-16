У девятерых футболистов клуба РПЛ выявлен коронавирус

У девятерых футболистов клуба Тинькофф Российской-премьер лиги (РПЛ) «Сочи» выявлен коронавирус. Об этом сообщается на сайте лиги.

Команда не сможет сыграть в ближайшем матче РПЛ против «Тамбова», который должен был состояться 16 июля в 20:30 по московскому времени. О состоянии инфицированных игроков не сообщается.

«Сочи» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 28 матчах. «Тамбов» располагается на 14-м месте с 28 очками.

Розыгрыш РПЛ был возобновлен 19 июня. Случаи массового заражения футболистов коронавирусом уже были выявлены в «Ростове», «Оренбурге» и «Динамо». За четыре тура до конца турнира титул чемпиона страны досрочно завоевал петербургский «Зенит».