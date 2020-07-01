Матч Тинькофф РПЛ отменили из-за коронавируса

Роспотребнадзор не согласовал проведение матча 25-го Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Уралом» и «Оренбургом». Об этом сообщается в Telegram-канале турнира.

Причина отмены матча — выявление коронавируса у десяти представителей «Оренбурга». Команда находится на карантине. В РПЛ подчеркнули, что участие Оренбурга в следующих играх будет зависеть от результатов тестов на COVID-19.

Обнаружение заболевания не впервые вносит коррективы в календарь РПЛ. Так, из-за вспышки коронавируса в составе московского «Динамо» был перенесен матч бело-голубых с «Краснодаром».

Матч «Ростова» и «Сочи», несмотря на обнаружение в стане ростовчан заболевших, переносить или отменять не стали. Команда Валерия Карпина была вынуждена выставить против соперника состав из игроков 2003 года рождения. «Сочи» одержал разгромную победу, что вызвало бурную негативную реакцию среди болельщиков и экспертов.

Российский чемпионат был приостановлен на фоне пандемии коронавируса. Российский футбольный союз (РФС) объявил паузу во всех турнирах, проводимых под его эгидой.

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