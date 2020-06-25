Еще в одном российском футбольном клубе выявили вспышку коронавируса

В футбольном клубе «Оренбург», выступающем в Тинькофф Российской премьер-лиге (РПЛ), выявили несколько случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава лиги Сергей Прядкин подтвердил, что несколько представителей команды в ходе планового обследования сдали положительные тесты на COVID-19. Следующий матч клуб должен был провести дома с «Краснодаром».

Это очередной случай вспышки коронавируса в российском футболе после рестарта чемпионата. Так из-за заболевания нескольких футболистов «Динамо» обратилось к «Краснодару» с просьбой перенести их матч. «Быки» пошли навстречу бело-голубым.

«Сочи» же в аналогичной ситуации отказался переносить встречу против «Ростова». Вспышка коронавируса в стане ростовчан привела к изоляции футболистов основного состава. Клубу пришлось заключить контракты с игроками 2003 года рождения, чтобы избежать технического поражения в матче с сочинцами. Последние столкнулись с критикой в свой адрес за игру против «школьников» из «Ростова». «Сочи» одержал победу со счетом 10:1.

Российский чемпионат был приостановлен на фоне пандемии коронавируса. Российский футбольный союз (РФС) объявил паузу во всех турнирах, проводимых под его эгидой.

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