РФС и РПЛ высказались о повторной остановке сезона из-за коронавируса

Представители руководств Российского футбольного союза (РФС) и Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) высказались о проведении матчей после возобновления сезона, который прерывался из-за пандемии коронавируса. Текст совместного заявления доступен на сайте РФС.

В организациях отметили, что речь о повторной остановке сезона не идет. При этом изменение дат матчей возможно по обоюдному и добровольному согласию клубов. В РПЛ и РФС подчеркнули, что изменения дат встреч создают дополнительные проблемы для клубов.

«Мы считаем, что РФС, лига и клубы могут обеспечить безопасное проведение тренировок и матчей и доиграть и матчей и доиграть все матчи сезона», — говорится в заявлении.

Ранее 21 июня сообщалось, что встреча 23-го тура РПЛ между «Краснодаром» и московским «Динамо» перенесена из-за того, что результаты тестов на COVID-19 нескольких игроков «Динамо» оказались положительными.

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