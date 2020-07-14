Черчесов поделился связанным с коронавирусом опасением

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился опасением, связанным с пандемией коронавируса. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По словам специалиста, он боялся, что Тинькофф Российская премьер-лига (РПЛ) может не возобновиться в нынешнем сезоне. Черчесов также отметил, что после паузы в чемпионате игроки и команды не могут выйти на прежний уровень. По мнению тренера, еще более долгий перерыв привел бы к совсем печальным последствиям.

По словам Черчесова, никто из его близкого окружения не заразился коронавирусом. Заболевание перенес лишь один из друзей тренера, проживающий в Милане.

Тинькофф РПЛ была приостановлена из-за пандемии коронавируса в середине марта. Чемпионат страны возобновился в середине июня. 5 июля за четыре тура до конца турнира титул досрочно завоевал петербургский «Зенит».

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