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«Зенит» и «Спартак» огласили стартовые составы на матч полуфинала Кубка России

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Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

«Зенит» и «Спартак» огласили стартовые составы на матч полуфинала Олимп-Кубка России. Соответствующие посты появились в Twitter сине-бело-голубых и красно-белых.

В составе сине-бело-голубых на поле выйдут Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Бранислав Иванович, Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Юрий Жирков, Малком, Сердар Азмун и Артем Дзюба.

«Спартак» появится в следующем составе: Александр Максименко, Георгий Джикия, Павел Маслов, Самуэль Жиго, Илья Гапонов, Айртон Лукас, Зелимхан Бакаев, Наиль Умяров, Алекс Крал, Александр Соболев и Джордан Ларссон.

Встреча команд пройдет 19 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 18:30 по московскому времени.

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