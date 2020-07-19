«Зенит» и «Спартак» огласили стартовые составы на матч полуфинала Кубка России

«Зенит» и «Спартак» огласили стартовые составы на матч полуфинала Олимп-Кубка России. Соответствующие посты появились в Twitter сине-бело-голубых и красно-белых.
В составе сине-бело-голубых на поле выйдут Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Бранислав Иванович, Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Юрий Жирков, Малком, Сердар Азмун и Артем Дзюба.
«Спартак» появится в следующем составе: Александр Максименко, Георгий Джикия, Павел Маслов, Самуэль Жиго, Илья Гапонов, Айртон Лукас, Зелимхан Бакаев, Наиль Умяров, Алекс Крал, Александр Соболев и Джордан Ларссон.
Встреча команд пройдет 19 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 18:30 по московскому времени.