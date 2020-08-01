Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба порассуждал о нелюбви Европы к России. Его слова приводит «Фонтанка».

Дзюба посчитал, что судьи пристрастно оценивают российские команды в еврокубках. «Вся Европа не любит Россию. Это правда, это данность. Любой сомнительный момент будут судить против нас», — заявил он. По мнению футболиста, судейство в Российской премьер-лиге (РПЛ) более справедливо.

В конце июля владелец московского «Спартака» Леонид Федун раскритиковал сине-бело-голубых, назвав их дутыми чемпионами и посчитав, что в Лиге чемпионов они не смогут показать результат, так как судейской поддержки у клуба не будет. Это случилось после того, как красно-белые проиграли «Зениту» со счетом 1:2 в полуфинале Олимп-Кубка России.

5 июля «Зенит» досрочно стал чемпионом страны за четыре тура до конца турнира. На счету Дзюбы 17 голов и 12 результативных передач в составе сине-бело-голубых в чемпионате России в нынешнем сезоне. «Спорт-Экспресс» сообщал, что зарплата форварда по новому контракту с командой составит 3,6-3,7 миллиона евро в год с учетом возможных бонусов.