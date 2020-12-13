«Арсенал» из-за автогола капитана проиграл третий матч АПЛ подряд

«Арсенал» на своем поле проиграл «Бернли» в матче 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 13 декабря, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В концовке второго тайма автоголом отметился капитан «канониров» Пьер-Эмерик Обамеянг. На 58-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Прямую красную карточку получил Гранит Джака.

«Арсенал» проиграл третий матч подряд в АПЛ. Команда имеет в активе 13 очков и занимает 15-ю позицию. «Бернли» набрал девять очков и поднялся на 17-е место.

В следующем туре «Арсенал» 16 декабря на своем поле примет «Саутгемптон». «Бернли» днем позже на выезде сыграет с «Астон Виллой».