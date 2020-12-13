«Тоттенхэм» упустил победу в лондонском дерби

«Тоттенхэм» на выезде сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в лондонском дерби в рамках 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 13 декабря, и завершилась со счетом 1:1. На гол форварда «шпор» Харри Кейна хозяева ответили точным ударом Джеффри Шлуппа в концовке игры.

«Тоттенхэм» набрал 25 очков и остался на первом месте в чемпионате. В активе «Кристал Пэлас» 17 очков, клуб располагается на 11-й позиции.

«Тоттенхэм» в следующем туре 16 декабря на выезде сыграет с «Ливерпулем». «Кристал Пэлас» в тот же день на чужом поле встретится с «Вест Хэмом».