«Эвертон» обыграл «Челси» в матче АПЛ

«Эвертон» на своем поле обыграл «Челси» в матче 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 12 декабря, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч с пенальти забил полузащитник «ирисок» Гилфи Тор Сигурдссон.

«Эвертон» благодаря победе набрал 20 очков и вышел на седьмое место в чемпионате. «Челси» имеет в активе 22 очка и находится на третьей позиции.

«Эвертон» в следующем туре 16 декабря на выезде сыграет с «Лестером». «Челси» днем раньше на чужом поле встретится с «Вулверхэмптоном».