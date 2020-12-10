Халк заинтересовал клуб АПЛ

Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Вулверхэмптон» заинтересовался бразильским форвардом Халком. Об этом сообщает The Sun.

Руководство команды рассматривает игрока в качестве замены нападающему Раулю Хименесу. Мексиканцу предстоит долгое восстановление после черепно-мозговой травмы. «Волки» готовы подписать 34-летнего Халка как свободного агента, однако решающим моментом станут переговоры с бразильцем о размере его зарплаты.

7 декабря Халк объявил об уходе из китайского «Шанхай СИПГ». Летом форвард выразил заинтересованность в возвращении в Россию. Он подчеркнул, что готов вновь выступать за «Зенит», если в клубе проявят к нему интерес. В составе сине-бело-голубых футболист играл с 2012 по 2016 год.

После 11 туров в активе «Вулверхэмптона» 17 очков. Команда располагается на десятом месте в турнирной таблице.