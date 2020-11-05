Халк задумал покинуть Китай и вышел на связь с «Зенитом»

Бразильский нападающий «Шанхай СИПГ» Халк задумался над продолжением карьеры в одном из чемпионатов Европы и может покинуть Китай. Об этом сообщает турецкий mynet.com.

Агент 34-летнего форварда общался с представителями «Галатасарая», а также вышел на связь с португальским «Порту» и петербургским «Зенитом». Не исключено, что Халк отправится выступать в Бразилию: его агент также общался с представителями местного «Сан-Паулу». Отмечается, что бразилец намерен сменить команду в начале 2021 года.

Летом Халк выразил заинтересованность в возвращении в Россию. Он подчеркнул, что готов вновь выступать за «Зенит», если в клубе проявят к нему интерес.

Контракт Халка с китайским клубом истекает в декабре 2020-го. Он перешел в «Шанхай СИПГ» из «Зенита» в 2016 году. Сумма сделки составила 32 миллиона евро.

Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год. До этого бразилец представлял «Порту».