Бывший игрок «Зенита» Халк женился на племяннице экс-супруги

Бразильский нападающий «Шанхай СИПГ» Живанилду де Соуза заключил брак с Камилой Анджело, которая приходится племянницей его бывшей жене Иран Анджело. Об этом сообщает The Mirror.

33-летний футболист, более известный как Халк, женился спустя 12 месяцев отношений. Отмечается, что пара решилась на такой шаг из-за проблем Камилы с китайской визой.

О том, что Халк встречается с 31-летней Анджело стало известно в декабре 2019-го. Бразилец расстался с женой летом того же года. Брак бывшего игрока сборной Бразилии продлился 12 лет. У пары родились трое детей.

Халк выступает в китайской Суперлиге с 2016 года. В 2018-м он выиграл чемпионат страны. В Европе Халк известен по выступлениям за португальский «Порту» и петербургский «Зенит». В составе российского клуба он выиграл чемпионат страны, а также Кубок и Суперкубок.

Халк выступал за сборную Бразилии до 2016 года. В составе национальной команды он выиграл Кубок конфедераций-2013.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!