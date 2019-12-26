Бывший игрок «Зенита» Халк завел роман с племянницей бывшей жены

Бразильский нападающий «Шанхай СИПГ» Живанилду де Соуза, более известный как Халк, начал встречаться с 31-летней Камилой — родственницей его бывшей супруги. Об этом сообщает UOL.

33-летний бывший игрок «Зенита» завел отношения с племянницей бывшей жены спустя пять месяцев после развода. Летом он расстался со своей супругой — Иран Соузой.

Брак футболиста продлился 12 лет. У пары осталось трое детей. Информацию о новом романе бразильца подтвердили изданию представители Халка.

Бразилец выступает за китайский клуб с 2016 года. В 2018 году он стал чемпионом страны. За «Зенит» Халк играл с 2012-го по 2016 год. Вместе с санкт-петербургским клубом он выиграл три трофея: чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны.

До 2016 года форвард вызывался в сборную Бразилии. В составе национальной команды он выиграл Кубок конфедераций в 2013 году.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!