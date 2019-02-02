Халк соскучился по России

Бывший нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Халк, выступающий за китайский «Шанхай СИПГ», рассказал, что скучает по России. Его слова приводит телеканал «360».

По словам Халка, ему нравилось выступать в российском чемпионате, однако и в Китае он счастлив. «Я был счастлив во всех клубах, где я играл. Я выигрывал титулы, ко мне очень хорошо относились», — заявил он.

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Футболист поздравил Россию с успешно проведенным чемпионатом мира и отметил, что с удовольствием еще раз вернется в Петербург. «У меня осталось много друзей в Петербурге, я был рад встретиться с ними. К сожалению, я не был в России уже полтора года. Я обязательно вернусь в Петербург, этот город в моем сердце», — добавил он.

Нападающий играл за «Зенит» до 2016 года. Он принял участие в 147 матчах и отметился 77 забитыми мячами. В чемпионате Китая Халк выступает два с половиной года. В ноябре 2018-го он впервые стал чемпионом страны.

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