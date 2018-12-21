Поигравший за «Зенит» Халк вспомнил о зависти русских

Бразильский нападающий Халк, выступающий за китайский «Шанхай СИПГ», вспомнил о начале карьеры в санкт-петербургском «Зените». Слова спортсмена приводит «Чемпионат.com» со ссылкой на эфир телеканала Esporte Interativo.

Форвард перешел в «Зенит» вместе с бельгийцем Акселем Витселем летом 2012 года, за их трансферы санкт-петерубргский клуб в общей сложности заплатил около 100 миллионов евро. Бразилец рассказал, что относился ко всем партнерам по команде с уважением и пытался наладить отношения, однако столкнулся с завистью с их стороны.

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«Я забивал голы, а их никто не отмечал», — сказал Халк. По словам футболиста, через три месяца после перехода он попросил разрешения уйти из клуба, однако в руководстве призвали бразильца немного подождать. В итоге «Зенит» избавился от конфликтных игроков и, отмечает Халк, после этого атмосфера в команде наладилась.

Нападающий играл за «Зенит» до 2016 года. Он принял участие в 147 матчах и отметился 77 забитыми мячами. Сообщалось, что из-за высокой зарплаты у Халка возник конфликт с полузащитником Игорем Денисовым, который летом 2013 года ушел в «Анжи».

В чемпионате Китая Халк играет два с половиной года. В ноябре он впервые стал чемпионом страны.

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