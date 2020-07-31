Халк задумался о будущем в «Зените»

Бразильский нападающий Живанилду Виейра де Соуза, или Халк, поделился мыслями о своей дальнейшей карьере и возможном возвращении в «Зенит». Слова спортсмена приводит Vseprosport.

34-летний бразилец признался, что не собирается продлевать контракт с «Шанхай СИПГ» и в ближайшее время станет свободным агентом. Халк отметил, что задумывается о возможном возвращении в «Зенит». При этом он подчеркнул, что предметных переговоров с клубом он пока не проводит.

«Если клуб проявит интерес и захочет пообщаться, без проблем!» — заявил он.

Контракт Халка с китайским клубом истекает в декабре 2020-го. Он перешел в «Шанхай СИПГ» из «Зенита» в 2016 году. Сумма сделки составила 32 миллиона евро.

Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год. До этого бразилец представлял «Порту».