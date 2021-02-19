Тренера «Краснодара» разозлили вопросы журналиста

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Главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева разозлили вопросы журналиста «Матч ТВ» Тимура Журавеля после матча 1/16 Лиги Европы против загребского «Динамо». Фрагмент интервью опубликован в Instagram телеканала.

Специалист посетовал на проблемы с ментальностью игроков, а репортер спросил, как их исправить. В ответ Мусаев повысил тон и предложил корреспонденту самому этим заняться.

Кроме того, тренер напомнил Журавелю о вопросах, связанных с владением мячом его команды и заявил, что в игре с «Динамо» в этом компоненте первенствовал «Краснодар». Мусаев в ироничной форме спросил у журналиста, доволен ли он этим.

Первая игра 1/16 Лиги Европы против «Динамо» из Загреба прошла в четверг, 18 февраля в Краснодаре. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хорватской команды. Ответная игру краснодарцы проведут на выезде 25 февраля.