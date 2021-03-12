Бывший легионер клуба РПЛ рассказал о «позоре России»

Армянский нападающий Александр Карапетян поделился впечатлениями от выступлений за «Тамбов» в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит Metaratings.ru.

Бывший легионер РПЛ заметил, что рассказывал о финансовых сложностях клуба главному тренеру московского «Спартака» Доменико Тедеско. «Мы вместе с его помощниками не понимали, как такое могло происходить в стране, где недавно был чемпионат мира. Если честно, ситуация с "Тамбовом" — это позор России», — добавил Карапетян.

19 февраля стало известно, что «Тамбов» получил средства для продолжения выступления в турнирах и реструктуризации задолженностей. Клуб был спасен руководством РПЛ, которое предоставило команде сумму для разблокировки счетов и обеспечило условия для временного снятия запрета на обновление заявки.

В начале февраля сообщалось, что в составе «Тамбова» осталось девять футболистов, а из-за долгов по зарплате Российский футбольный союз (РФС) запретил команде регистрировать новичков. Тогда спортивный директор клуба Павел Худяков рассказал, что «Тамбов» готов приглашать футболистов, которые согласятся играть за 50 тысяч рублей в месяц.

Карапетян дебютировал в РПЛ летом 2019 года, перейдя из люксембургского «Прогресса» в «Сочи». Перед началом сезона-2020/2021 он перебрался в «Тамбов». С февраля 2021 года Карапетян выступает за «Арарат-Армению».