«Локомотив» отреагировал на избиение 16-летнего футболиста клуба

Московский «Локомотив» выступил с заявлением относительно инцидента во время матча юношеских команд железнодорожников и «Чертаново». Полный текст доступен в Instagram академии клуба.

Таким образом клуб отреагировал на инцидент, произошедший 3 марта. Тогда в рамках Юношеской футбольной лиги игроки «Чертаново» напали на защитника «Локомотива» Максима Шнапцева. В результате избиения 16-летний футболист получил серьезные травмы.

В заявлении приводятся слова директора спортивной школы «Локомотива» Алексея Щиголева. Он подтвердил, что сотрудники клуба содействуют правоохранительным органам в расследовании инцидента.

Щиголев подчеркнул, что клуб намерен добиться наказания для напавших на Шнапцева игроков команды соперника. Он напомнил, что травмы неизбежны в футболе, но должны быть следствием «честной и открытой борьбы».