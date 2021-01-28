Избитый Широковым судья отказался платить адвокатам

Футбольный арбитр Никита Данченков, избитый бывшим игроком сборной России Романом Широковым, отказался платить адвокатам. Об этом «Рейтингу Букмекеров» сообщил юрист Александр Островский, представлявший интересы потерпевшего в суде.

Островский заявил, что не будет участвовать в подаче апелляционной жалобы, так как Данченков не хочет выполнять пожелания адвокатов. Он отметил, что судья не заплатил за проделанную юристами работу, а также отказался от денег, предложенных главой судейского корпуса Российского футбольного союза (РФС) Виктором Кашшаи.

Островский назвал решение Данченкова неразумным. «Никто не говорит ему — пойди продай почку и заплати, но если тебе предлагают в профессиональном объединении… Остался осадочек? Об этом лучше умолчу», — подытожил он.

25 декабря мировой суд в московских Сокольниках вынес приговор Широкову за избиение Данченкова. Спортсмен был приговорен к обязательным работам и штрафу в размере 100 тысяч рублей. Тогда Данченков признался, что расстроен решением суда, и подчеркнул, что так и не принял извинения Широкова.

Широков напал на судью 10 августа прошлого года во время матча любительских команд. Он нанес арбитру несколько ударов, в том числе по голове.