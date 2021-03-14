Клуб ФНЛ оправдался за инцидент с избиением 16-летнего игрока «Локомотива»

Клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Чертаново» выступил с официальным заявлением по поводу инцидента с избиением 16-летнего игрока «Локомотива» Максима Шнапцева. Текст заявления размещен на сайте команды.

По словам представителей клуба, у пострадавшего был конфликт только с одним игроком «Чертаново» — Никитой Салтыковым, остальные пытались разнять дерущихся. В связи с этим, информация о групповом избиении не соответствует действительности.

В московской команде принесли извинения Шнапцеву и пожелали ему скорейшего выздоровления, а также отметили, что ожидают решения Российского футбольного союза (РФС) по итогам случившегося.

Инцидент произошел 13 марта после матча Юношеской футбольной лиги. Сообщалось, что игроки «Чертаново» напали на защитника «Локомотива» Максима Шнапцева. В результате избиения 16-летний футболист получил серьезные травмы.