Смолов забил в РПЛ впервые с сентября и помог «Локомотиву» победить

Московский «Локомотив» на выезде обыграл тульский «Арсенал» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 8 марта, и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Федор Смолов, Мурило и Рифат Жемалетдинов.

Для Смолова гол стал первым в РПЛ с 27 сентября прошлого года. Победа позволила москвичам набрать 34 очка, команда находится на седьмом месте в чемпионате. В активе «Арсенала» 14 очков, клуб занимает 15-ю позицию.

«Локомотив» в следующем туре 14 марта на своем поле примет «Сочи».« Арсенал» днем раньше дома сыграет с ЦСКА.